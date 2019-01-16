Son Dakika Haberleri: Avcılar Yaban Hayvanları İçin Yem Bıraktı

Avcılar Yaban Hayvanları İçin Yem Bıraktı

21 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, avcıların katılımıyla Karacadağ eteklerindeki yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Avcılar Yaban Hayvanları İçin Yem Bıraktı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, avcıların katılımıyla Karacadağ eteklerindeki yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Siverek Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri, yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu Karacadağ eteklerinde, kar kalınlığının yer yer bir buçuk metreyi bulduğu bölgelere yem bıraktı.

Dernek Başkanı Şehmus Güzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarında Karacadağ bölgesine aralıklarla kar yağdığını söyledi.

Kar kalınlığının fazla olması nedeniyle yemlerin dağıtımında zorlandıklarını ifade eden Güzen, yemleri hayvanların yoğun görüldüğü bölgelere bıraktıklarını belirtti.

Karın bitki örtüsünün üstünü kapatması nedeniyle hayvanların açlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını anlatan Güzen "Doğa Koruma ekipleriyle zor şartlarda yaban hayvanlarına yem bıraktık. Doğa koruma ekipleriyle her yıl bu tür çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz belgeli avcıyız. Lütfen hiç kimse kaçak avcılık yapmasın, nesli tükenen hayvanları avlamasın, kurallara uysun." dedi.

Avcı İmam Karabalık da yaban hayvanlarının da birer canlı olduğuna işaret ederek, ellerinden geldikçe hayvanlara yem desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlileri de ağır geçen kış şartları nedeniyle belirli aralıklarla yem bırakma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:56 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karacadağ, Siverek, Şanlıurfa, Kültür Sanat
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