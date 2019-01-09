Son Dakika Haberleri: Avcılar Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı

Avcılar Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı

1 saat önce

Lapseki Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği üyeleri yaban hayvanları için doğal ortama yem bıraktı.

Avcılar Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı, System.String[]
Lapseki Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği üyeleri yaban hayvanları için doğal ortama yem bıraktı.

Dernek Başkanı Saffet Sargut, yönetim kurulu üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale 2. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Lapseki'deki doğal ortama yem bırakarak yaban hayvanlarının kış aylarındaki beslenmelerine katkı sağladı.

Sargut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki kış şartlarının bu yıl çetin geçtiğini söyledi.

Dernekleri önderliğinde yemleme çalışması yaptıklarını anlatan Sargut, "Yapılan çalışmalarda yaban hayvanlarının çokça yaşadığı alanlara, yöre halkı tarafından temin edilen gıda maddeleri, paket yem, buğday, saman, pazar artığı malzemeler bırakıldı. Yem bırakılan yerler avcılar tarafından karlar temizlenerek hazır hale getirilip döküldü." dedi.

Başkan Saffet Sargut, çalışmanın belli bir takvim kapsamında sürdürüleceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:03 Kaynak: AA

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