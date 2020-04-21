Avcılar, yabani ağaçları aşıladı - Son Dakika

Avcılar, yabani ağaçları aşıladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Avcılar örnek bir çalışmaya imza attı. Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü ortaklaşa yabani ahlat ağaçlarına armut aşı çalışması gerçekleştirdi.

Sındırgı Belediyesinin desteklediği avcılar Menet Tepesi Mevkinde ağaçlar çiçek açmaya başlarken, meyve ağaçlarında da aşılama çalışması yaptı. İlçe merkezine birkaç kilometre uzaklıkta bulunan menet tepesinde bulunan ahlat ağaçları önce budanıp sonra armut ağaçlarından kesilen kalemlerle aşılandı. Kovid 19 salgınından dolayı aşı çalışmasına az sayıda avcı katıldığı ifade edildi. Sındırgı Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Bülent Ata, "Bardakçı mahallesinde ki armut ağaçlarından aldığımız kalemleri aşılıyoruz. Bizim İlçemizde ki armut ağaçları uyandığı için kalem alamadık. Ülkemizin içinde ki bulunduğu durumda bizde bayırlara çıkarak aşı yapıyoruz. Meralarımızda bulunan ahlat ağaçlarının aşılanması için 10 çeşit armut aşılıyoruz. Avcı arkadaşlarımız kimisi ağacı buduyor, kimisi aşısını yapıyor kimisi de üzerine macun sürüyor. İnşallah yaptığımız aşılar kurda kuşa insanlarımıza hayır olur.