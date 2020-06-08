Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı - Son Dakika

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı Avcılar Beleye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin 'Yarınlarımız için; Güçlü Yapılar, Sağlıklı Dönüşüm" hedefi ile başlayan yenilenme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

İSTANBUL - Avcılar Beleye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin 'Yarınlarımız için; Güçlü Yapılar, Sağlıklı Dönüşüm" hedefi ile başlayan yenilenme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçede son 1 yılda 122 binanın yıkımının gerçekleştirilmesinin yanı sıra Avcılar'ın simgelerinden 45 yıllık belediye binası ve 39 yıllık caminin de yenilenme çalışmalarına başlandı. Binaların yıkımı tüm hızıyla devam ediyor.

İBB İmar Komisyonu'ndan uzun uğraşlar sonucu çıkan ve yaklaşık bin adet ömrünü tamamlamış binayı kapsayan Plan Notu Değişikliği kararı ile bilirlikte Avcılar Belediyesi, ilçedeki riskli binaların yenilenmesi çalışmalarına hız verdi. Çalışmaları değerlendiren Hançerli, "Tek bir amacımız var; depreme hazırlıklı bir şekilde yakalanmak" dedi.

Avcılar'ın daha yaşanılabilir bir kent olması hedefiyle çalışan Avcılar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu, son bir yılda 194 bina riskli ilan edilirken, bu binaların 122'sinin yıkımı belediye ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirildi.

39 Yıllık Cami'nin Yıkımına Başlandı

Son olarak Merkez Mahallesi'nde D-100 karayolunun yan yolunda bulunan ve Silivri merkezli depremde minaresinin bir bölümü yıkılan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı.

Vatandaşa Kentsel Dönüşüm Rehberliği

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin göreve gelir gelmez kurduğu Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, binaların yenilenme sürecinde vatandaşa yön göstermek amacıyla bir "Kentsel Dönüşüm Rehberi" hazırlayarak yol haritası çizdi. Rehber vatandaşlara; riskli binaların nasıl tespit edildiği, riskli yapı tespitine nasıl itiraz edildiği ve yapı-yıkım sürecinin nasıl gerçekleştiği gibi soruların yanıtlarını bulmalarını konusunda destek sağlıyor.

Bina yenilenmesi için başvuruda bulunan Avcılarlı vatandaşları, özellikle kullanılmayan binalardan doğabilecek risklere karşı korumayı amaçlayan Avcılar Belediyesi, riskli yapıların tespit edilmesi ve yıkımı aşamasında vatandaşlara her türlü imkanı sunuyor.

Ayrıca; Avcılar'ın depreme karşı güvenli bir kent olması için yenileme ve dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi iştiraki AVBEL Kentsel Yapı Tasarım Şirketi kuruldu. Kentsel dönüşüm sürecinde yaşanabilecek hukuki, finansal, teknik sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen AVBEL, süreci Avcılarlı vatandaşların adına yöneterek en uygun şartlarda hızlı ve güvenli yapılara kavuşulmasını sağlayacak.

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Turan Hançerli, Dönüşüm, Avcılar, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı - Son Dakika

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