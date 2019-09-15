Son Dakika Haberleri: Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı...

56 dakika önce

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı..., System.String[]

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da beton mikseri dehşeti saniye saniye kaydedildi
Son dakika: İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Kan donduran görüntüler kameralara yansıdı Hong kong'da protestolar sürüyor Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 13:21:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]