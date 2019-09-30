Son Dakika Haberleri: Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı.

47 dakika önce

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı., System.String[]

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çocukların oyunu sırasında çaktığı öğrenildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Yeşilkent Mahallesi, İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı
Örümcek Adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu 5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun korkunç kazası kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:38:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]