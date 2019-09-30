Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı.
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Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çocukların oyunu sırasında çaktığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
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