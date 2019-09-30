Son Dakika Haberleri: Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı.
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Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı.

51 dakika önce

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çocukların oyunu sırasında çaktığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı.

Yeşilkent Mahallesi, İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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