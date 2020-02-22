Son Dakika › 3. Sayfa › Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. - Son Dakika
Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.
7 saat önce
Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Paniğe yol açan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Babaanne ve torunları yangında öldü, acılı anne sinir krizi geçirdi KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Manisa'da deprem fırtınası sürüyor! 1 günde 44 deprem meydana geldi