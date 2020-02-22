Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. - Son Dakika

Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.

7 saat önce

Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı., System.String[]

Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Paniğe yol açan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

Yeşilkent, İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
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