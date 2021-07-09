Avcılar Yeşilkent'te vatandaşların sivrisinek isyanı - Son Dakika

Avcılar Yeşilkent'te vatandaşların sivrisinek isyanı

Avcılar'da sivrisinek ısırıkları tedirgin ediyor

İSTANBUL - Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde sivrisineklerin ısırdığı çocuklarda yaralar oluştu. Kimisi hastaneye giderek iyileşirken, kimisinde yara izler günlerce devam ediyor. Mahalle sakinleri bir çözümün bulunmasını istiyor.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde artan sivrisineklerin ısırması sonucu çocukların vücudunun birçok yerinde yaralar oluştu. Mahalle sakinleri artan sivrisineklerden şikayet ederken, çocuklarda oluşan ısırma izlerin endişe ediyor. Özellikle ikindi saatlerinden sonra mahalleyi saran sivrisinekler burada yaşayan vatandaşların adeta kabusu oldu. Sivrisineklerin mahalleden geçen dereden kaynakladığını savunan vatandaşlar, yetkililerin çözüm bulmasını istiyor.

Çocukların bacakları ve kollarında sivrisineklerin sokması sonrası oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, kimi çocuklarda enfeksiyon kapmaya kadar gittiğini öne sürdü.

Isırıkların çok kaşındırdığını söyleyen Süreyya Çanakçı, "Akşamları çok oluyor. Etkili baya kaşındırıyor, bazen uyku bile tutmuyor, kaşıntıdan. Baya da şişiyor" diye konuştu.

Hanife Doğan, "Buralar otlak olduğundan çok sivrisinek oluyor. Akşam ve ikindi üzeri oluyor. Akşam oturamıyoruz, kapı önünde. İlaç kırk yılda bir geçiyor" diye konuştu.

Çocuğunun sinek ısırığından enfeksiyon kaptığını Songül Caniş, "Sivrisinek çok var, bir ilaç getirsinler, bir şeyler yapsınlar. Bizi mahvettiler. İlaçlama yapıyorlar ama az yapıyorlar. Aşağıda dere var, o yüzden çok oluyor, ilaç fayda etmiyor. Bütün çocukları böyle ısırıyorlar, bu mahallede tüm çocuklar hepsi böyle. Doktora götürdük, ilaç verdi, geçti" diye belirtti.