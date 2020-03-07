Avcılara "sezon sona erdi" uyarısı - Son Dakika
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Avcılara "sezon sona erdi" uyarısı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, av sezonunun 1 Mart'tan itibaren sona erdiğini belirterek, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin daha hassas davranması gerektiğini bildirdi.

Avcılara

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, av sezonunun 1 Mart'tan itibaren sona erdiğini belirterek, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin daha hassas davranması gerektiğini bildirdi.

Resul Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, av sezonunun 1 Mart itibarıyla ülke genelinde kapandığını, sezon dışında avlanmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Doğan, 17 Ağustos 2019'da başlayan av sezonunda Marmara Bölgesi'nde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekin kargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avlandığını kaydetti.

Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan bu dönemde avlanmanın yasak olduğunu vurgulayan Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avın kapanış tarihi itibarıyla av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamıştır. Avın açılacağı ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasak olup, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekmektedir. Bu hususlara uymayanlar hakkında Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüklerimizce yasal işlem uygulanacaktır."

Merkez Av Komisyonu'nun 2020-2021 yılı av dönemine ilişkin gerekli kararları almak üzere Mayıs 2020'de toplanacağına değinen Resul Doğan, alınacak kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağını bildirdi.

Doğan, Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulmasının, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Resul Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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