Son Dakika Haberleri: Avcılarca göz kapağı dikilen kerkenez tedavi edildi
Son Dakika Güncel Avcılarca göz kapağı dikilen kerkenez tedavi edildi

Avcılarca göz kapağı dikilen kerkenez tedavi edildi

1 saat önce

Kaçak avcıların şahin avlamak için göz kapağını iple diktikleri kerkenez, Karatay Belediyesi veterinerleri tarafından tedavi edilerek doğaya salındı.

Kaçak avcıların şahin avlamak için göz kapağını iple diktikleri kerkenez, Karatay Belediyesi veterinerleri tarafından tedavi edilerek doğaya salındı.

Avcıların, "görüşünü engelleyerek şahinlere kolay av olması" amacıyla göz kapaklarını iple diktiği kerkenez, Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tedavi edilmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri tarafından yapılan ameliyatla, kerkenezin göz kapakları açıldı. Sağlığına kavuşan ve genel durumu iyi olan kerkenez, kontrollerin ardından doğaya salındı.

Vahşi hayvan rehabilitasyon merkezi özelliğine sahip Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve İç Anadolu Tedavi Rehabilitasyon Merkezinde son 6 ayda yaralı bulunan 130 hayvanın tedavisi gerçekleştirildi.

Tedavi süreci tamamlanan vahşi hayvanlar, doğaya bırakıldı.

Vahşi yaşamın dengesinin korunması için merkezin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Avcılarca göz kapağı dikilen kerkenez tedavi edildi

Hayvanat Bahçesi, Cihanbeyli, Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:19 Kaynak: AA
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