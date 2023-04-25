Genç kadının ölümüne neden olan beton parçasının düştüğü apartman tahliye edilerek mühürlendi

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Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan 37 yıllık 4 katlı binanın dış cephesinden düşen beton Mahbup Uzunay'ın (38) ölümüne neden olmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde bilirkişi, polis ve Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri inceleme yaptı.

BİNADA 26 DAİRE BULUNUYOR

Yapılan incelemenin ardından ekiplerin raporu doğrultusunda bina hakkında tahliye kararı verildi. İki bloktan oluşan ve içinde 26 daire bulunan bina, yapılan incelemenin ardından riskli olduğu göz önüne alınarak tahliye için tebligat yapılmaya başlandı.

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Binada oturan bazı vatandaşlar ise bu karara tepki gösterdi. Binadan karot örneklerinin alınacağı ve testlerin ardından yıkımına kara verileceği öğrenildi.

Öte yandan, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen bina havadan dronla görüntülendi.