Genç kadının ölümüne neden olan beton parçasının düştüğü apartman tahliye edilerek mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kadının ölümüne neden olan beton parçasının düştüğü apartman tahliye edilerek mühürlendi

25.04.2023 16:08

Avcılar'da, dış cephesinden düşen beton parçası nedeniyle bir kadının ölümüne neden olan bina, yapılan incelemenin ardından boşaltılarak mühürlendi. Apartmanda oturan bazı vatandaşlar ise bu karara büyük tepki gösterdi.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan 37 yıllık 4 katlı binanın dış cephesinden düşen beton Mahbup Uzunay'ın (38) ölümüne neden olmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde bilirkişi, polis ve Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri inceleme yaptı.

Genç kadının ölümüne neden olmuştu! Beton parçasının düştüğü bina tahliye edilerek mühürlendi

BİNADA 26 DAİRE BULUNUYOR

Yapılan incelemenin ardından ekiplerin raporu doğrultusunda bina hakkında tahliye kararı verildi. İki bloktan oluşan ve içinde 26 daire bulunan bina, yapılan incelemenin ardından riskli olduğu göz önüne alınarak tahliye için tebligat yapılmaya başlandı.

Avcılar'da beton parçasının düştüğü bina tahliye edilerek mühürlendi

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Binada oturan bazı vatandaşlar ise bu karara tepki gösterdi. Binadan karot örneklerinin alınacağı ve testlerin ardından yıkımına kara verileceği öğrenildi.

Öte yandan, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen bina havadan dronla görüntülendi.

Genç kadının ölümüne neden olmuştu! Beton parçasının düştüğü bina tahliye edilerek mühürlendi
Genç kadının ölümüne neden olmuştu! Beton parçasının düştüğü bina tahliye edilerek mühürlendi
Avcılar'da beton parçasının düştüğü bina tahliye edilerek mühürlendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadının ölümüne neden olan beton parçasının düştüğü apartman tahliye edilerek mühürlendi - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
23:24 Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:09 Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!
23:07 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:05 Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı
22:52 Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
22:36 Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
22:37 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:31 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:10 Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2023 23:35:13. #1.13#
SON DAKİKA: Genç kadının ölümüne neden olan beton parçasının düştüğü apartman tahliye edilerek mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement