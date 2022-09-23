AVCILARDA KEDİ BESLEYENLERE CEZA KESİLDİĞİ İDDİA EDİLEN SİTENİN YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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AVCILARDA KEDİ BESLEYENLERE CEZA KESİLDİĞİ İDDİA EDİLEN SİTENİN YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

23.09.2022 18:10
AVCILARDA KEDİ BESLEYENLERE CEZA KESİLDİĞİ İDDİA EDİLEN SİTENİN YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

AVCILAR'da kedilere su verdiği için 6 yaşındaki çocuğa para cezasının kesildiği sitenin yönetiminden yazılı açıklama yapıldı.

AVCILAR'da kedilere su verdiği için 6 yaşındaki çocuğa para cezasının kesildiği sitenin yönetiminden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, site sakinlerinin havuza girişini engelleyecek şekilde kedilerin havuz girişinde beslenmesi ve uyarıların dikkate alınmaması nedeniyle ceza kesildiği belirtildi.

Tahtakale Mahallesi'nde bir sitede, yaz aylarında sokak hayvanları için su ve mama bırakan çocukların ailelerine yönetim tarafından 'Ortak kullanım ihlali' yaptıkları gerekçesiyle biner lira para cezası gönderildi. Site yönetimi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Sitemizde daha önce birden fazla kez ortak alanda sahipsizce bırakılan, bakımı üstlenilmeyen hayvanlar için site yönetim kurulu tarafından bu hayvanların barınmaları, korunmaları ve beslenmeleri için çeşitli hizmetler gerçekleştirilmiş. Köpeklerin kedilere saldırarak boğması, oluşan yemek atıkları, çevre kirliliği, pirelenme, kötü koku ve canlıların sağlıksız beslenmesinin önüne geçmek amacıyla kedi ve köpeklerin nerede besleneceği belirtilmiş, bu noktaların haricinde besleme yapan kişilerin tespit edilmesi halinde bin TL ceza kesilmesine ve ileride bu konu ile ilgili alınan kararlarda yönetim kuruluna tam yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. Olayda ise; sitemizin havuz girişinde kedi beslenmesi ve bakımı yapılmıştır. Birçok kat sakini bundan dolayı havuzu kullanamamış ve çözüm noktasında yönetimimiz aranmıştır. Ayrıca orada beslenen kedilerin çoğu daha önce birçok kat sakinine saldırmış ve bu yönde de şikayetler alınmıştır. Ceza kesilen kişi sözlü uyarılmasına rağmen eylemine devam etmiştir. Site yönetimi olarak alınan kararlar gereği biz de bu durumu tespit edip tutanak düzenleyerek eylem nedeniyle para cezası yazılmıştır"


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AVCILARDA KEDİ BESLEYENLERE CEZA KESİLDİĞİ İDDİA EDİLEN SİTENİN YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILARDA KEDİ BESLEYENLERE CEZA KESİLDİĞİ İDDİA EDİLEN SİTENİN YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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