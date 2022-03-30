Avcılarda maganda dehşeti! Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Avcılarda maganda dehşeti! Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı

30.03.2022 12:23

Avcılar'da 2 kişi arasında yaşanan tartışma esnasında küçük kızın canını hiçe sayan maganda, belinden çıkardığı silahı ateşledi. Olayda silahın ateşlendiği yönde bulunan küçük kız şans eseri yara almadan kurtulurken, bacağından vurulan Esat Sal, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Esat Sal ile iki kişi alacak konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen iki gençten biri, birkaç adım uzaklaştıktan sonra belindeki tabancayı çıkardı. Arkadaşının müdahalesine rağmen tartıştıkları kişinin yanındaki 4-5 yaşlarında olan kız çocuğunun canını da hiçe sayan genç, tabanca ile iki el ateş etti. Maganda arkadaşı ile koşarak olay yerinden uzaklaşırken, Esat Sal bacağından yaralandı. Olaya karışan kişinin saldırıdan sonra tabancayı sokağa attığı belirlendi.

Avcılar'da küçük kızın canını hiçe sayan maganda gözünü kırpmadan silah kullandı

EKİPLER KISA SÜRE İÇERİSİNDE BÖLGEYE ULAŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 112 ambulansı geldi. Gelen sağlık görevlileri, sağ bacağından vurulan Esat Sal'ı ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerini güvenlik şeridine alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı. Polis, olayı aydınlatmak ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ALLAH'TAN ÇOCUĞA GELMEDİ"

Görgü tanıklarından Serhat Güler, "Silah sesi üzerine dışarı çıktık. Duyduğumuza göre alacak konusu. Bir kişi ayağından topuğundan yaralandı" şeklinde konuştu. Olayı gören bir başka çevre sakini ise, "Hepsi gencecik çocuklar. Yanlarında bir de kızı vardı. Allah'tan çocuğa gelmedi" dedi.

Avcılar'da küçük kızın canını hiçe sayan maganda gözünü kırpmadan silah kullandı

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaldırımda başlayan tartışma ile küçük bir kız çocuğuna doğru yöneltilen silahın ateşlenmesi ile sonuçlanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin tartışmanın olduğu noktaya küçük bir kız çocuğu ile geldiği, kız çocuğunun ise gergin tartışmaya ağlayarak tepki verdiği görüldü. Tartışma sırasında belindeki silahı çıkaran kişi, kız çocuğunun önünde bulunan Esat Sal'a doğru ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

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Avcılar, Maganda, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılarda maganda dehşeti! Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılarda maganda dehşeti! Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika
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