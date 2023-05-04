Görevini yapan güvenlik görevlisini yumruklayıp gözünü kör eden şahıs 5 yıl 5 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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Görevini yapan güvenlik görevlisini yumruklayıp gözünü kör eden şahıs 5 yıl 5 ay hapis cezası aldı

04.05.2023 15:16

İstanbul Avcılar'da meydana gelen olayda metrobüste maske takması için uyarıda bulunduğu Ömer Senem tarafından darp edilen ve gözlük camının kırılması sonucu görme kabiliyetini kaybeden güvenlik görevlisi Şükrü Turan'ın yaralanmasına ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme kararında sanık Senem'in 5 yıl 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Avcılar'da 25 Haziran 2021 tarihinde metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maske takmayan Ömer Senem isimli şahsa uyarıda bulunmuştu. Maske takmayı kabul etmeyen Senem iddiaya göre "Bana maske taktıracak varsa gelsin taktırsın" demişti. Metrobüste bulunan diğer yolcuların da tepki göstermesi üzerine öfkelenen Senem, Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başlamıştı. Darp edildiği esnada gözlüğünün camı kırılan Turan, gözünden yaralanmış, olayın ardından 3 kez ameliyat olmuş ancak görme kabiliyetini kaybetmişti.

HAPSİ İSTENMİŞTİ

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Senem'in 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Ömer Senem ile müşteki Şükrü Turan hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

BERAATINI İSTEDİ

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Turan'ın avukatı Mustafa Alpağut, "Müvekkilde olay nedeniyle kırık, uzuv kaybı ve sabit iz kalmıştır. Bu nedenle sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Sanık Ömer Senem ise son savunmasında müştekinin de kendisine vurduğunu iddia ederek beraatını istedi.

5 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Ömer Senem'in 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan önce 6 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın sabıkasının bulunmaması, her duruşmayı takip edişi ve yargılama sırasında da herhangi bir olumsuz davranışına da rastlanılmadığını açıklayan mahkeme Ömer Senem'e iyi hal indirimi uygulayarak neticeten 5 yıl 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Beşiktaş 1903: 5 yıl sonra iyi halden çıkar, ceza olmayınca yine kabadayılık yapar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ethem Çetim : Adalet bu mu yani :( Cevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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Şükrü Turan, Avcılar, Ömer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görevini yapan güvenlik görevlisini yumruklayıp gözünü kör eden şahıs 5 yıl 5 ay hapis cezası aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görevini yapan güvenlik görevlisini yumruklayıp gözünü kör eden şahıs 5 yıl 5 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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