Avcılarda yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Avcılarda yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

- Annesinin telefonunu kaybeden üvey kardeşine yumruk atan 16 yaşındaki genç, üvey kardeşi tarafından ekmek bıçağıyla bıçaklandı

- Yaralı çocuk hastaneye kaldırırken, polis kardeşinin peşine düştü

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız

İSTANBUL - Beyoğlu'nda annesinin telefonunu kaybeden üvey kardeşine yumruk atan 16 yaşındaki genç, üvey kardeşi tarafından ekmek bıçağıyla bıçaklandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ise kimliğini tespit ettiği saldırgan kardeşin peşine düştü.

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Utku O. ile üvey kardeşi Emirkan arasında annesinin telefonunu kaybolması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Utku O., Emirkan Ç.'ye yumruk attı. Bunun üzerine mutfaktan ekmek bıçağı alan Emirkan Ç., Utku O.'yu kalçasından ve karnından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan gencin seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Saldırgan Emirkan Ç. ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Utku O.'yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırgan üvey kardeşin önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde bir süre çalışma yaptı. Polis saldırgan kardeşi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(DCC-YM-HA-Y)