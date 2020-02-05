Avcılardan kurtarılan ördekler doğaya salındı - Son Dakika
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Avcılardan kurtarılan ördekler doğaya salındı

39 dakika önce

Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı'nda, Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından el konulan, avda "canlı mühre" olarak kullanılan 17 yeşilbaş ördek, Kuş Gölü'ne (Manyas Gölü) bırakıldı.

Avcılardan kurtarılan ördekler doğaya salındı, System.String[]

Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı'nda, Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından el konulan, avda "canlı mühre" olarak kullanılan 17 yeşilbaş ördek, Kuş Gölü'ne (Manyas Gölü) bırakıldı.

Kuşcenneti Milli Parkı Veteriner Hekimi Ayşegül Coşkun Akpulat tarafından bakımları yapılan ördekler, Veteriner Hekim ve Biyolog Kader Güleç eşliğinde doğaya salındı.

Marmara Kaymakamlığınca kanadı kırık olarak getirilen puhu kuşu da tedavisi için Bandırma Kuşcenneti Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Puhunun, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Kuşcenneti Milli Parkı'na ayrıca, Susurluk'un Göbel Mahallesi'nden kanadı kırık bir şahin de tedavi için gönderildi. Bu kuşun tedavisi de Veteriner Hekim Akpulat tarafından sürdürülüyor. Şahin de tedavisi ve rehabilitasyonunun ardından doğaya salınacak.

Manyas Gölü, Bandırma, Gönen, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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