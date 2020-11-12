Avcılardan örnek davranış - Son Dakika

Avcılardan örnek davranış

12.11.2020 15:46
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde avcılar tarafından yaralı halde bulunan karaca, ekiplere teslim edilerek koruma altına alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde avcılar tarafından yaralı halde bulunan karaca, ekiplere teslim edilerek koruma altına alındı.

Fatsa ilçesinde avlanan avcılar, ormanlık alanda ırmak kenarında yaralı vaziyette bir karaca ile karşılaştı. Yaralı karacayı ilk olarak müdahale edip, buldukları yerden alıp 15 dakika boyunca ellerinde taşıyan avcılar, ekiplere bilgi verdi. Ordu Doğa Koruma ve Milli Parkla Müdürlüğü'ne karacayı teslim eden avcılar, karacanın tedavi altına alınmasını sağladı.

Avcılardan Sezer Hangün, karacayı fark edince hemen yanına gittiklerini ve müdahale ettikten sonra ekiplere bilgi verip, kucaklayarak taşıdıklarını ifade ederek, "Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine tedavisi yapılmak üzere teslim ettik. Yaklaşık 15 dakika elimizde taşıyarak görevlilere bıraktık. Tedavisinin yapılacağı için mutluyuz" dedi.

Avcı Hangün ayrıca, insanların doğada yaralı olmayan sağlıklı karacalar ile karşılaştıklarında dokunmaması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle insan kokusu sinen yavru karacaların anneleri tarafından dışlandığını ifade etti. - ORDU

Avcılardan örnek davranış
Avcılardan örnek davranış
Avcılardan örnek davranış

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Avcılardan örnek davranış - Son Dakika


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