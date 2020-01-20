Avcıların bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcıların bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı - Son Dakika

Avcıların bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı

6 saat önce

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde avcılar tarafından ormanlık alanda bulunan sağ ön ayağı kırık olduğu tespit edilen yaralı karaca tedavi altına alındı.

Avcıların bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı, System.String[]

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde avcılar tarafından ormanlık alanda bulunan sağ ön ayağı kırık olduğu tespit edilen yaralı karaca tedavi altına alındı.


Düzce'nin Cumayeri İlçesi ile Akçakoca İlçesi arasında ki ormanlık alanda av yapan avcılar, yaralı karacayı fark ettiler. Sağ ön ayağının kırık olduğunu fark eden avcılar, yaralı karacayı araçlarının bagajına alarak Dokuzdeğirmen Köyü'ne kadar indirdiler. Burada yaralı karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Ekipler yaralı hayvanı alarak veterinere götürüp tedavi ettirdikten sonra Efteni Doğal hayatı koruma ve rehabilitasyon merkezinde bakıma aldılar. Karaca ayağı iyileştiğinde yeniden doğaya salınacağı öğrenildi. - DÜZCE

Akçakoca, Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:02 Kaynak: İHA
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