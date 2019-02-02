Son Dakika Haberleri: Avcıların 'Mühre' Olarak Kullandığı Ördeklere El Kondu

Avcıların 'Mühre' Olarak Kullandığı Ördeklere El Kondu

1 saat önce

KIRKLARELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, avcılar tarafından canlı mühre olarak kullanılan 22 yaban ördeğine el koydu.

Avcıların 'Mühre' Olarak Kullandığı Ördeklere El Kondu, System.String[]
KIRKLARELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, avcılar tarafından canlı mühre olarak kullanılan 22 yaban ördeğine el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında kaçak avcılık yapanların canlı mühre olarak kullandığı 22 yaban ördeği bulundu. Ördeklere el koyan ekipler, tedavilerini yaptırmak üzere müşahede altına aldı. Ördekleri mühre olarak kullanan avcıların bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, Lüleburgaz ilçesinin Eskitaş köyünde ise av kararlarına aykırı olarak kullanılan bir güme bulunarak, sahibi hakkında işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:36 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:52:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcıların 'Mühre' Olarak Kullandığı Ördeklere El Kondu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]