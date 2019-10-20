Son Dakika Haberleri: Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyor
Son Dakika Güncel Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyor

Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyor

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı dağlarda avcılar tarafından tahrip edilen kabloların bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyor, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı dağlarda avcılar tarafından tahrip edilen kabloların bakım ve onarım çalışmaları başladı.


Şırnak'ın Uludere ilçesi Avaspi mevkisinde 2400 rakımlı Suvara Meşa Geçidi'nden Beytüşşebap ilçe ve köylerine giden fiber optik kablosu yenileme çalışmaları başladı. Avcılar tarafından tahrip edilen bazı kablolar yenilenerek kış öncesi hazırlıklar yapıldı. Ekipler, tahrip edilen, kopan ve yere sarkan kabloları sağlamlaştırıp kış aylarında kesinti yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi.


Faruk Ürek isimli çalışan, avcılara çağrıda bulunarak, "Mermilere dikkat etsinler, bu kablo tüm halkın kablosudur. İnternet kesildiği zaman herkes zorluk çekiyor. Bulunduğumuz alanda kabloya mermi vurmuşlar, malumunuz kış başladı. Bundan sonra kar yağacak, buraya gelmek biraz zor olacağı için şimdiden önlemimizi alıyoruz. Bu bölgede çığ düştü, buraya 3 metreye yakın kar yağdı. Bu yüzden önlemimizi alıyoruz. Çok soğuk olmasına rağmen mecbur çalışıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Avcılar, Uludere, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: PKK'lı teröristlerden orman işçilerini taşıyan araca roketli saldırı: 4 yaralı
Öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için buldukları yöntem 'pes' dedirtti PKK'nın elebaşından, geri çekilmesi beklenen teröristlere "Çıkmayın" talimatı geldi CHP'li vekil Tanal: 51. Muhtarlar Toplantısı gerçekleşirse, erken seçimin habercisi olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 13:01:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]