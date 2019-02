Avcıların Tazıları Şanlıurfa'da Yetiştiriliyor

MEHMET FATİH ASLAN - Keskin gözleri, koku alma duyuları ve saatte 70 kilometreye ulaşan hızlarıyla avcıların gözdesi tazılar, Şanlıurfa 'da yetiştiriliyor. Bozova ve Karaköprü ilçelerindeki kırsal mahallelerde uzun yıllardır yetiştirilen tazılar, daha çok avcılıkta kullanılıyor.Doğumlarından itibaren süt, yumurta, et gibi yiyeceklerle beslenen hayvanlar, yaklaşık bir yılda erişkin hale gelip, saatte 70 kilometre hızla koşabiliyor.Avcılığın yanı sıra hayvan gütmede sahiplerine arkadaşlık yapan tazılar, şehir dışından gelen meraklılarından da yoğun ilgi görüyor. Harran Üniversitesi (HRÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sevgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın, coğrafi yapısı dolayısıyla hayvan popülasyonu bakımından zengin olduğunu söyledi.Tazıların da bölgede fazla yetiştirilen ve sevilen bir havyan türü olduğunu vurgulayan Sevgili, "Özellikle av köpeği olarak bilinen tazılar, bölgeye iyi derecede adaptasyon sağlamıştır. Tazılar, açlığa, bölgenin sıcaklığına oldukça dayanıklıdır. Hızlı olduğu için de daha çok meraklıları tarafından yetiştirilen bir köpek türü olarak ilgi görüyor." dedi.Tazıların kentin önemli bir değeri olduğunu belirten Sevgili, tazı türünün korunması için de çalışma yürüttüklerini ifade etti."Tavşan avlıyoruz"Tazı yetiştiricisi Hasan Boğaakça da 4 kuşaktan bu yana tazı beslediklerini dile getirdi.Bölgede neredeyse herkesin tazısı olduğunu bildiren Boğaakça, "Tazıları doğumlarından itibaren eğitmeye başlıyoruz. Ben 4 tazı besliyorum. Bunlardan biri damızlık dişi tazı. Yılda bir kez, birkaç yavru doğuruyor. Yavru tazıların bir yaşını doldurmasına yakın, eğitim için dağlara gidiyoruz. Burada hem tavşan avlıyoruz hem tazıları eğitiyoruz." diye konuştu.Boğaakça, tazıları özenle besleyip düzenli olarak aşılarını yaptırdıklarını kaydetti.Yetiştiricilerden Rıdvan Topçu da tazı meraklarının dededen toruna geçtiğini, 3 kuşaktan beri bu hayvanı beslediklerini anlatarak, "Dünyanın en hızlı, en güzel tazılarının bölgemizde yetiştiğini düşünüyorum. Bu tazılar memleketimize has. Tazılar çok cana yakın, asil hayvanlardır. Özellikle besleyenler için evin ferdi gibidir." dedi.Topçu, havanın güzel olduğu günlerde tazılarını da yanına alarak tavşan avına çıktığını söyledi."Meraklıları satın alabiliyor" İbrahim Halil Babacan ise tazılarını zevkle, sevgiyle beslediğini bildirdi.Tazı beslemenin zorluklarının bulunduğunu dile getiren Babacan, şu ifadeleri kullandı:"Bakımını küçük bir çocuğa bakar gibi yapıyoruz. Yavrular, 1,5 ay annesinden besleniyor, sonra biz sütle beslemeye devam ediyoruz. Et, et suyu, yumurta, mama gibi özel menülerle güçlenmesini sağlıyoruz. İyi beslenen tazılar hem boy hem kilo olarak güzel bir görünüme sahip oluyor. Bazen bölgeye gelen meraklıları, tazılarımızı satın alıyor. Tazılar, cinsi, büyüklüğü, güzelliğine göre 70 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor."Aziz Babacan da çocukluğundan beri tazılara meraklı olduğunu belirtti.Şu an beslediği üç tazısına isimler verdiğini anlatan Babacan, "Cellat, Küllah ve Kirro diye isimlerini çağırdığım gibi yanıma gelirler. Bazen tazılar arasında yarışlar düzenliyoruz. Hangi tazı daha hızlı koşar veya av olarak tavşanı daha erken yakalarsa, yarışı kazanıyor." şeklinde konuştu.