Son Dakika Haberleri: Avcıların Vurduğu Balıkçıl Kurtarıldı

Avcıların Vurduğu Balıkçıl Kurtarıldı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde avcılar tarafından kanadından yaralanan gri balıkçıl kuşunun tedavisi yapılıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde avcılar tarafından kanadından yaralanan gri balıkçıl kuşunun tedavisi yapılıyor.

Alaplı Çayı'nda sazlıkların arasında yaralı gri balıkçıl kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu zabıtaya bildirdi.

Zabıta ve itfaiyeyle Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, yaralı kuşu kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye eri Ahmet Uyan, merdiven yardımıyla çay yatağına inerek otların arasındaki balıkçık kuşunu çıkardı. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edilen balıkçıl kuşu tedavi altına aldı.

Ahmet Uyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her canlının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İhbarı alır almaz olay yerine ekiplerin harekat ettiğini aktaran Uyan, "Çayda sazlıkların arasındaki balıkçıl kuşunu kurtarmak için çok hızlı hareket etmek gerekiyordu. Kuş çaya kaçarsa yakalama şansımız yoktu. Hızlı hareket ederek kuşu sazlıkların arasından kurtararak Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli arkadaşlarımıza teslim ettik." dedi.

Veteriner Emrullah Topuzoğlu da yaralı balıkçıl kuşunu merkezde tedavi altına aldıklarını belirterek, "Kanadından avcılar tarafından saçma ile vurulmuş. Kanadını tedavi ettik." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:59 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Alaplı İlçe Başkanı'ndan, Sitem Eden Muhtara: Duygu Sömürüsü Yapma Son Dakika! Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız

Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim Tanzim Satış Sonrası Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze, Sivri Biber Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 15:04:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcıların Vurduğu Balıkçıl Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]