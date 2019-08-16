Son Dakika Haberleri: Avcıların vurduğu leylekler bundan sonra göç edemeyecek
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Avcıların vurduğu leylekler bundan sonra göç edemeyecek

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DÜZCE(İHA) – Bilinçsiz avlanan avcılar yuvalarında duran 2 leyleği kanatlarından vurarak yaraladı.

Avcıların vurduğu leylekler bundan sonra göç edemeyecek, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Bilinçsiz avlanan avcılar yuvalarında duran 2 leyleği kanatlarından vurarak yaraladı. Kanatları yaralanan leylekler bundan sonra göç ödemeyecek.

Bilinçsizce avlanan avcılar 2 leyleği kanadından vurdu. Düzce ili Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyünde iki leyleğin tüfekle vurularak yaralandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye hareket etti. Bölgeye vardıklarında ise leyleklerin kanatlarından vurulduğunu ve kanlar içinde olduğunu gördü. Alınan leylekler Düzce kent merkezinde bulunan veteriner kliniğine getirilerek tedavi altına alındı.

Leylekleri tedavi eden Veteriner Hekim Oktay Bulgan yaptığı muayenenin ardından kanat kemiklerinin kırıldığını bir daha uçmalarının mümkün olmayacağını belirterek, "Kanat üzerinde bulunan kemik tamamen parçalanmış. Bundan sonra aplikasyon işlemi olacak. Bundan sonra uçamayacaklar. Bundan sonra Milli parkların göletinde yaşayacaklar. Uçması artık zor. Bilinçsiz avlanma sonucu bu duruma gelmişler. Yenilebilecek bir hayvan değil. İnsanlar bu şekilde kötü ve gaddarca davranabiliyorlar. Bu hayvanlar nazik hayvanlar, uysal ve kimseye zararı olmayan hayvanlar" diye konuştu.

Bundan böyle kanatları kesilen leylekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölyaka ilçesinde bulunan rehabilitasyon merkezine uçmadan ve iyi bakılarak yaşamlarını sürdürecek. - DÜZCE
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
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