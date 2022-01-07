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Avcıların vurduğu şahin otelin tenis kortunda yaralı halde bulundu - Son Dakika

Avcıların vurduğu şahin otelin tenis kortunda yaralı halde bulundu

07.01.2022 20:43

Avcıların vurduğu şahin otelin tenis kortunda yaralı halde bulundu Yaralı halde bulunan Şahin'i, Jandarma ekipleri veterinere götürdü Yaralı Şahin'e Jandarma şefkati Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Turizm bölgesinde avcılar tarafından vurulan şahin 5 yıldızlı otelin tenis kortunda...

Avcıların vurduğu şahin otelin tenis kortunda yaralı halde bulundu

Yaralı halde bulunan Şahin'i, Jandarma ekipleri veterinere götürdü

Yaralı Şahin'e Jandarma şefkati

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Turizm bölgesinde avcılar tarafından vurulan şahin 5 yıldızlı otelin tenis kortunda yaralı halde bulundu. Şahin, Jandarma ekipleri tarafından tedavi için Tematik Parka teslim edildi. Manavgat Merkez Karakolu ekipleri tarafından Tematik Parka bırakılan Şahin'in tedavisinin ardından doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar Şefliğine verileceği bildirildi.

Kızılağaç Mahallesi Kızılağaç Turizm Bölgesinde bir otelde yaralı vaziyette Şahin bulunduğu ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipleri harekete geçirdi. Otelin tenis kortunda görevliler tarafından yaralı ve uçamaz vaziyette bulunan Şahin, otele gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Otel çalışanlarının verdiği yiyecekler sayesinde biraz olsun kendine geldiği gözlenen Şahin, jandarmaların getirdiği özel kafese konularak, D-400 Karayolu üzerinde Ilıca Mahallesinde bulunan Tematik Parka getirilerek teslim edildi.

Avcılar tarafından vurularak yaralanan şahinin tematik parkta veterinerler tarafından tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edileceği bildirildi.

"Çok sayıda şahin ve kartal var"

Diğer taraftan, tematik parka tedavi amacıyla çok sayıda yaralı şahin ve kartal getirildiğini belirten Tematik Parkta görevli Veteriner Teknikeri Beyza Demir, "Şu an burada gördüğümüz Kartal, nesli tükenmekte olan, bölgemizde de görülebilen Kaya Kartal'ı. Kaya Kartalı, Milli Parklar görevlileri tarafından ayağında ve kanadında iplerle buraya getirildi. Uzun süre aç kaldığı için bitkin vaziyetteydi. İplerden kurtarıp beslenmesini yapınca yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Kısa süre sonra doğaya bırakılacak" dedi.

"Avcılar dikkatli olmalı"

Tematik Parkta çok sayıda Kızıl Şahin bulunduğunu belirten Demir, "Kızıl Şahinlerin büyük bölümünde saçma yarası var. Ben buradan av yapan vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyorum. Gelişigüzel atış yapmasınlar. Bu şahinler tedavilerinin ardından Milli Parklar Görevlilerine teslim edilecek ve doğaya bırakılacak. Kanadı kırık olanlar tedavilerinin ardından uçamayacakları için burada evcilleştirilerek bakımlarına devam edilecek" dedi.

Avcıların vurduğu şahin otelin tenis kortunda yaralı halde bulundu
Avcıların vurduğu şahin otelin tenis kortunda yaralı halde bulundu
Avcıların vurduğu şahin otelin tenis kortunda yaralı halde bulundu

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Manavgat, Jandarma, Avcılar, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcıların vurduğu şahin otelin tenis kortunda yaralı halde bulundu - Son Dakika


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