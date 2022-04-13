Avcıların vurduğu uçma yetisini kaybeden flamingoya özel bakım - Son Dakika
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Avcıların vurduğu uçma yetisini kaybeden flamingoya özel bakım

13.04.2022 12:09
Avcıların vurduğu uçma yetisini kaybeden flamingoya özel bakım

Konya'da avcıların yaraladığı flamingo, sağlığına kavuşup yeniden uçabilmesi için Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinin rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor.

Konya'da avcıların yaraladığı flamingo, sağlığına kavuşup yeniden uçabilmesi için Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinin rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor.

Yaraları nedeniyle ölmek üzereyken bulunan flamingo, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı.

Avcıların tüfekle yaraladığı ve uçma yetisini kaybeden flamingonun 15 saçma isabet eden kanadı ameliyat edildi. Yapılan operasyonla flamingonun kanadında bulunan saçmalar çıkarıldı.

Hızlıca iyileşmesi için belli aralıklarla pansumanı yapılan ve itinayla bakılan flamingo, görevlilerce günde üç öğün karides, eklem bacaklılar ve balıktan hazırlanan kokteylle besleniyor. Merkezde tedavisi tamamlanan iki flamingonun daha rehabilitasyonu devam ediyor.

Flamingonun rehabilitasyon merkezindeki tedavisi, uçma yetisini tekrar kazanıncaya kadar devam edecek.

"Yasa dışı ticareti yapıldığı için avcıların hedefi oluyorlar"

Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Abdurrahman Pirinç, AA muhabirine, İç Anadolu Bölgesi'nde vahşi hayvanların tedavi ve rehabilitasyon merkezi olduklarını söyledi.

Pirinç, güzellikleriyle dikkati çeken flamingoların yasa dışı yollarla ticareti yapıldığı için avcıların hedefi haline gelebildiğini belirtti.

Flamingoların Cihanbeyli bölgesindeki sazlıklar ve Tuz Gölü çevresinde yoğun olarak yaşadığını anımsatan Pirinç, "Flamingolar güzel kuşlar ve yasa dışı da olsa insanlar sahiplenmek isteyebiliyor. Özellikle yurt dışından rağbet görüyor. Öyle olduğu için de kaçakçıların ve avcıların hedefi oluyor." diye konuştu.

Göl kıyılarında ve sığ sularda yaşayan flamingoların kolay hedef olduğunu vurgulayan Pirinç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 300'e yakın vahşi hayvanın tedavisini yaptık. Bize vurulmuş halde birçok vahşi kuş geliyor. Bu hayvanımızın da bize getirildiğinde kanadından saçmalarla yaralandığını tespit ettik. Gerekli tüm müdahaleleri yaptık. Eğer kanat ampütasyonuna gitmeden kanadı koruyup tekrar güçlendirebilirsek doğal ortamına geri bırakacağız. Bakımlarını aksatmadan yapıyoruz. Kokteyl ile besliyoruz. Karides, eklem bacaklılar ve hatta balıkları ezme haline getirip suyunun içine koyarak doğal ortamındaki besin kaynaklarını sunmuş oluyoruz."

YORUMLAR
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3 haftadır yaralı gezen köpek ameliyatla kurtuldu 3 haftadır yaralı gezen köpek ameliyatla kurtuldu Sezaryenle hayata döndürülen kedi için Başkan Akkaya'ya teşekkür Sezaryenle hayata döndürülen kedi için Başkan Akkaya'ya teşekkür

Karatay Belediyesi, Rehabilitasyon, Pirinç, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcıların vurduğu uçma yetisini kaybeden flamingoya özel bakım - Son Dakika


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