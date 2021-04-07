Avcıların vurduğu, uçma yetisini kaybeden puhu kuşuna özel bakım - Son Dakika

Avcıların vurduğu, uçma yetisini kaybeden puhu kuşuna özel bakım

07.04.2021 11:11

Konya'da yaralı halde bulunan puhu kuşu, sağlığına kavuşup yeniden uçabilmesi için koruma altına alındığı Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde günde üç öğün balıkla besleniyor.

Konya'da yaralı halde bulunan puhu kuşu, sağlığına kavuşup yeniden uçabilmesi için koruma altına alındığı Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde günde üç öğün balıkla besleniyor.

Vatandaşların yaralı bulduğu puhu kuşu, tedavisinin ve bakımının yapılması için Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kanadından yaralandığı için uçma yetisini kaybeden puhu kuşu, daha sonra Karatay İlçe Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Bilinçsiz avcıların yaraladığı belirtilen kuşun kanat kısmından ameliyatla 12 saçma çıkarıldı.

Puhu kuşu, ilk müdahalesinin ardından hayvanat bahçesindeki özel bir odaya alındı.

Tüm bakımları itinayla yapılan kuş, bir an önce iyileşmesi için yetkililer tarafından günde üç öğün balıkla besleniyor.

Nesli tehlike altında bulunan puhu kuşunun hayvanat bahçesindeki tedavisinin, uçma yetisini tekrar kazanıncaya kadar devam edeceği bildirildi.

Hayvanat Bahçesi Müdürü ve Baş Veteriner Hekimi Fatih Mehmet Altay, Konya'nın, İç Anadolu Bölgesi'ndeki yaralı kuşların tedavi ve rehabilitasyon merkezi olduğuna dikkati çekti.

"İnşallah bir haftaya kadar tekrar kanadını kullanacak duruma gelecek"

Karatay Hayvanat Bahçesi olarak bölge genelindeki birçok hayvan türüne tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini ifade eden Altay, hayvanat bahçesinde geçen yıl 300'e yakın vahşi hayvanın tedavisinin yapıldığını bildirdi.

Altay, birçok kuşun vurulmuş olarak kendilerine geldiğini vurgulayarak, "Puhu kuşu bize geldiğinde kanadından vurulmuştu. Yapılan bir haftalık pansumanın ardından ameliyata almaya karar verdik. Uçma yetisini kaybetmişti. Kanat kısmından ameliyatla 12 saçma çıkardık. Burada günde 3 öğün balıkla besliyoruz. Her türlü bakımını ve gereken tedavisini yazıyoruz. İnşallah bir haftaya kadar tekrar kanadını kullanacak duruma gelecek." dedi.

Yaralı kuşun tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını ifade eden Altay, avcılardan nesli tehlike altında bulunan türlere karşı duyarlı olmalarını beklediklerini bildirdi.

Avcıların vurduğu, uçma yetisini kaybeden puhu kuşuna özel bakım
Avcıların vurduğu, uçma yetisini kaybeden puhu kuşuna özel bakım
Avcıların vurduğu, uçma yetisini kaybeden puhu kuşuna özel bakım
Avcıların vurduğu, uçma yetisini kaybeden puhu kuşuna özel bakım

Karatay Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Karatay, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Avcıların vurduğu, uçma yetisini kaybeden puhu kuşuna özel bakım - Son Dakika


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