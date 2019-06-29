Son Dakika Haberleri: Avcıların vurduğu yaralı peçeli baykuşa tedavi
Son Dakika Güncel Haber

Avcıların vurduğu yaralı peçeli baykuşa tedavi

14 dakika önce

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, yaralı halde bulunan ve av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen peçeli baykuş, tedaviye alındı.

Avcıların vurduğu yaralı peçeli baykuşa tedavi, System.String[]
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, yaralı halde bulunan ve av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen peçeli baykuş, tedaviye alındı.
Saruhanlı'ın kırsal Adiloba Mahallesi'ndeki bir arazide, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yırtıcı bir tür olan baykuş, Saruhanlı Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Yaralı baykuşun, tarlalarda fare ve haşerelerle beslenen nesli tükenme tehlikesi altında olan 'peçeli' cinsi olduğu belirlendi. Sağ kanadından yaralı olan ve uçamayan baykuşa ilk müdahale burada yapıldı. Kanadındaki saçmalardan, avcılar tarafından tüfekle vurulduğu sanılan baykuş, Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Burada Veteriner Hekim Engin Bahçeci tarafından tedaviye alındı.
Veteriner Hekim Bahçeci, av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen başkuşun sağ kanadında kırıklar bulunduğunu belirtip, "Genel muayenesini yaptık. Şu an için tedavisi devam ediyor. Eğer iyileştirebilirsek yaralı bulunduğu bölgede doğal ortamına bırakacağız. Eğer buradaki tedavilere yanıt vermezse İzmir Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'na gönderip, daha iyi koşullarda tedavi edilmesini sağlayacağız" dedi.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:08 Kaynak: DHA
Sabah, Manisa, Saruhanlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabani bademler köylüye 20 milyon TL kazandıracak Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü Sarıkamış'ta Ayı ile Top Oynayan Bekçi Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:22:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcıların vurduğu yaralı peçeli baykuşa tedavi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]