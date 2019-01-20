Son Dakika Haberleri: Avcıların Vurduğu Yaralı Şahin, Tedaviye Alındı

Avcıların Vurduğu Yaralı Şahin, Tedaviye Alındı

35 dakika önce

BARTIN'da avcılar tarafından vurulduğu belirlenen yaralı şahin, tedaviye alındı.

Avcıların Vurduğu Yaralı Şahin, Tedaviye Alındı, System.String[]
BARTIN'da avcılar tarafından vurulduğu belirlenen yaralı şahin, tedaviye alındı.

Amasra tünel girişinde yaralı şahini gören sürücü, aracını durdurdu. Şahini yakalayıp, aracına alan sürücü, Karaçay Mahallesi girişindeki polis noktasına götürerek hayvanı memurlara teslim etti. Polisler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelip yaralı şahini teslim alan ekipler, hayvanı veterinere götürdü. Veteriner hekim Tolga Kandıralı'nın müdahale ettiği şahinin kanadına saçmaların isabet ettiği tespit edildi. 

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:47 Kaynak: DHA

Polis, Karaçay, Amasra, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü Polis Memurunu Şehit Eden Sürücü Serbest Kaldı

Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 12:22:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcıların Vurduğu Yaralı Şahin, Tedaviye Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]