Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde avcıların hedefi olan ve yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde avcıların hedefi olan ve yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.


İslahiye ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Boğaziçi Mahallesi'nde oturan Abdulbaki Sağlam, iş yerine giderken yol kenarında yaralı bir şahin buldu. Abdulbaki Sağlam'ın hayvanseverler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı hayvana ilk müdahaleyi yaptı. Kızıl şahin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Kanadında ve göğüs bölgesinde saçma izi görülen şahin, Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan hastanesinde tedavi altına alındı. - GAZİANTEP

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kilis'in 'Öksüz minaresi' camiye kavuşuyor
Gaziantep evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu

Son Dakika Haberleri
23:22 2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler - Son Dakika Haber
23:21 Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi - Son Dakika Haber
23:16 Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
23:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK tarihinin en ağır darbelerini alıyor" - Son Dakika Haber
23:13 9. kattan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika Haber
23:00 TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li vekillerin sözleri AK Parti ve MHP'lileri ayaklandırdı - Son Dakika Haber
22:23 Otopsi odasında bir kadın cesediyle ilişkiye giren görevliyi polis bastı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:29:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]