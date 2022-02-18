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AVCILARIN YARALADIĞI KIZIL ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI - Son Dakika

AVCILARIN YARALADIĞI KIZIL ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

18.02.2022 10:08

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, vatandaşlar tarafından kanadından av tüfeğiyle vurulmuş yaralı bulunup, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılan kızıl şahin tekrar doğaya bırakıldı.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, vatandaşlar tarafından kanadından av tüfeğiyle vurulmuş yaralı bulunup, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılan kızıl şahin tekrar doğaya bırakıldı.

Sarayköy'de, geçen 1 Şubat'ta, vatandaşlar tarafından yaralı olduğu için uçamayan kızıl şahin bulundu. Yırtıcı bir tür olan kızıl şahin, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tedavi edilmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kızıl şahinin kanadından av tüfeğiyle vurularak yaralandığı belirlenmesinin ardından veteriner hekimler tarafından gerekli tedavisine başlandı. 15 gün tedavisi süren kızıl şahin yeniden sağlığına kavuşturuldu. Ölçümleri ve numaralandırılmasının ardından doğal ortamına bırakılan kızıl şahin, özgürlüğe kanat çırptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, Büyükşehir Belediyesi olarak yaban hayatındaki hayvanları da tedavi ederek tekrar kendi yaşam alanlarına döndürmeye devam ettiklerini belirtip, "Merkeze getirilen kızıl şahinimizi tedavi altına aldık, rehabilite ettik. 15 gün burada kalan kızıl şahinimizi yeniden doğasına kavuşturduk" dedi.

AVCILARIN YARALADIĞI KIZIL ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
AVCILARIN YARALADIĞI KIZIL ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
AVCILARIN YARALADIĞI KIZIL ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILARIN YARALADIĞI KIZIL ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILARIN YARALADIĞI KIZIL ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI - Son Dakika
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