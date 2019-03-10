Avcıların Yaraladığı Kızıl Şahine İnşaat İşçisi Sahip Çıktı
23 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir inşaat işçisi yol kenarında yaralı halde bulduğu kızıl şahini veterinere götürerek tedavi ettirdi.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde bir inşaat işçisi yol kenarında yaralı halde bulduğu kızıl şahini veterinere götürerek tedavi ettirdi.
İslahiye ilçesi İncegedik Mahallesi'nde inşaatta çalışan Hüseyin Kısacık, aracıyla köyden inşaat alanına gelirken yol kenarında acı içerisinde çırpınan bir kızıl şahin gördü. Uzun uğraşlar sonucu şahini yakalamayı başaran Kısacık, yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kısacık, ilk müdahalesi yapılan hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefliğine haber verdi. Gelen ekiplere teslim edilen yaralı kuş, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan hayvan hastanesine götürüldü. Avcılar
tarafından vurulduğu tahmin edilen kızıl şahinin kanatlarından saçma ile yaralandığı belirlendi. - GAZİANTEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:16 Kaynak: İHA
Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı
Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı
Meksika'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 14 Ölü, 5 Yaralı
Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polislere Zor Anlar Yaşattı