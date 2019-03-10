Son Dakika Haberleri: Avcıların Yaraladığı Kızıl Şahine İnşaat İşçisi Sahip Çıktı

Avcıların Yaraladığı Kızıl Şahine İnşaat İşçisi Sahip Çıktı

23 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir inşaat işçisi yol kenarında yaralı halde bulduğu kızıl şahini veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Avcıların Yaraladığı Kızıl Şahine İnşaat İşçisi Sahip Çıktı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir inşaat işçisi yol kenarında yaralı halde bulduğu kızıl şahini veterinere götürerek tedavi ettirdi.

İslahiye ilçesi İncegedik Mahallesi'nde inşaatta çalışan Hüseyin Kısacık, aracıyla köyden inşaat alanına gelirken yol kenarında acı içerisinde çırpınan bir kızıl şahin gördü. Uzun uğraşlar sonucu şahini yakalamayı başaran Kısacık, yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kısacık, ilk müdahalesi yapılan hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine haber verdi. Gelen ekiplere teslim edilen yaralı kuş, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan hayvan hastanesine götürüldü. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen kızıl şahinin kanatlarından saçma ile yaralandığı belirlendi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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