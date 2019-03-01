Avcılık Bayramı'nda Ördek Etinden Arabaşı Çorbası İçtiler

Seydişehir
'de avcılık derneği üyelerinin avda vurdukları ördeklerden yaptıkları Arabaşı çorbasını ikram ettikleri Av Bayramı ilçede geniş katılımla kutlandı.
Av Bayramı'na yüze yakın dernek üyesinin yanı sıra Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, AK Parti
İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP
İlçe Başkanı Eyüp
Gül ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
1942 yılında kurulan Seydişehir'in en eski derneği olan Atıcılık ve Avcılık Spor Kulübü'nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği etkinlikte, ava çıkan kulüp üyelerinden en fazla ördek vuran avcılara ödül verildi.
Adile Baysal Kültür Evi'nde gerçekleşen Avcılık Bayramı kutlamasında konuşan Atıcılık ve Avcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Güler şunları kaydetti:
"Seydişehir'in en eski derneğiyiz. Diğer etkinliklerimizin yanı sıra bizden önceki başkanlarımızın yaptığı gibi, her yıl ağustos ayında Türkiye
çapında tramp yarışları düzenliyoruz. Av sezonunun bitmesi ile av bayramını birlikte kutluyoruz. Bu yılda Allah bu bayramı kutlamayı nasip etti. Görüyorum ki üyelerimiz eksiksiz buradalar. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımızın katılması da bizi onurlandırdı. Hepinize teşekkür eder, av etinden hazırlanmış olan Arabaşı Çorbamızı ve Av etli pilavımız hepinize afiyet olsun."
Avcıların buluşmasında söz alan Seydişehir Belediyesi Başkanı Mehmet Tutal da, "Güzel bir tesadüf. Sizler av sezonunun bitmesi ile bayram yapıyorsunuz. Bizimde beş yıllık hizmet süremizin son ayına geldik. Çalışmalarımız sırasında hep birbirimize destek olmaya çalıştık. Sizlerle olmaktan çok mutluyum." dedi.
Daha sonra kulüp üyelerinden Evren Aksakal
ve Mevlüt Yılmaz
, on iki ördek vurarak birinci oldukları etkinlikte, dernek tarafından plaketle ödüllendirildi.