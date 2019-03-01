Son Dakika Haberleri: Avcılık Bayramı'nda Ördek Etinden Arabaşı Çorbası İçtiler

Avcılık Bayramı'nda Ördek Etinden Arabaşı Çorbası İçtiler

1 saat önce

Seydişehir'de avcılık derneği üyelerinin avda vurdukları ördeklerden yaptıkları Arabaşı çorbasını ikram ettikleri Av Bayramı ilçede geniş katılımla kutlandı.

Avcılık Bayramı'nda Ördek Etinden Arabaşı Çorbası İçtiler, System.String[]
Seydişehir'de avcılık derneği üyelerinin avda vurdukları ördeklerden yaptıkları Arabaşı çorbasını ikram ettikleri Av Bayramı ilçede geniş katılımla kutlandı.

Av Bayramı'na yüze yakın dernek üyesinin yanı sıra Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.


1942 yılında kurulan Seydişehir'in en eski derneği olan Atıcılık ve Avcılık Spor Kulübü'nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği etkinlikte, ava çıkan kulüp üyelerinden en fazla ördek vuran avcılara ödül verildi.

Adile Baysal Kültür Evi'nde gerçekleşen Avcılık Bayramı kutlamasında konuşan Atıcılık ve Avcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Güler şunları kaydetti:

"Seydişehir'in en eski derneğiyiz. Diğer etkinliklerimizin yanı sıra bizden önceki başkanlarımızın yaptığı gibi, her yıl ağustos ayında Türkiye çapında tramp yarışları düzenliyoruz. Av sezonunun bitmesi ile av bayramını birlikte kutluyoruz. Bu yılda Allah bu bayramı kutlamayı nasip etti. Görüyorum ki üyelerimiz eksiksiz buradalar. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımızın katılması da bizi onurlandırdı. Hepinize teşekkür eder, av etinden hazırlanmış olan Arabaşı Çorbamızı ve Av etli pilavımız hepinize afiyet olsun."

Avcıların buluşmasında söz alan Seydişehir Belediyesi Başkanı Mehmet Tutal da, "Güzel bir tesadüf. Sizler av sezonunun bitmesi ile bayram yapıyorsunuz. Bizimde beş yıllık hizmet süremizin son ayına geldik. Çalışmalarımız sırasında hep birbirimize destek olmaya çalıştık. Sizlerle olmaktan çok mutluyum." dedi.


Daha sonra kulüp üyelerinden Evren Aksakal ve Mevlüt Yılmaz, on iki ördek vurarak birinci oldukları etkinlikte, dernek tarafından plaketle ödüllendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:50 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Selçuk Özdağ: Yeni Parti İhtiyaç ki Konuşuluyor Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var! AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:56:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılık Bayramı'nda Ördek Etinden Arabaşı Çorbası İçtiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]