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Avcılık belgesi olmadan avlanırken yakalandılar

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde avcılık belgesi olmadan avlanan iki kişi doğa koruma ekiplerinin kontrolü esnasında yakalandı.

Avcılık belgesi olmadan avlanırken yakalandılar, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde avcılık belgesi olmadan avlanan iki kişi doğa koruma ekiplerinin kontrolü esnasında yakalandı.


Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Nazilli DKMP Şefliği'nden yapılan açıklamada, "Doğa koruma ve Av kontrol görevimiz sırasında iki şahısa avlaklarda avcılık belgesi olmadan ve haznesi 2 fişek alacak şekilde sınırlandırılmayan takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile avlanan kişilere av kabahat tutanağı düzenlenmiştir. (2 adet takozsuz tüfek muhafaza altına alınmıştır) Nazilli DKMP Şefliği, Doğa koruma ve Av koruma kontrol çalışmalarına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu ve 2019-2020 MAK kararları ilgili maddeleri gereğince devam etmektedir" denildi. - AYDIN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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