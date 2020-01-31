Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı - Son Dakika

Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı

11 dakika önce

Rusya'nın en büyük avcılık ve atıcılık kulübünün aslında büyük bir mafya organizasyonu olduğu anlaşılınca kulübe baskın yapıldı.

Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı, System.String[]

Rusya'nın en büyük avcılık ve atıcılık kulübünün aslında büyük bir mafya organizasyonu olduğu anlaşılınca kulübe baskın yapıldı. Baskında bin 200 silah ele geçirildi.

Rusya'nın en büyük avcılık ve atıcılık kulüplerinden birinin organizasyonunu yakından takip etmeye başlayan Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) çok farklı bulgular elde etti. Avcılık ve atıcılık kulübünün içine kendi adamlarını yerleştiren istihbarat, hareketlerini takip ettiği Rus mafyasının yöneticilerinin son olarak Kaluga'da bir atış poligonunda bulunduğunu tespit etti. Kameralar ile yakından takip edilen mafyanın üst düzey sorumlularına baskın yapıldı. Kulübün, Rusya'nın hemen hemen her bölgesinde etkin olarak zorla alıkoyma, adam kaçırma, tehdit, şantaj, tetikçilik gibi suçlara karıştığı iddia edildi.

BİN 200 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Kulübün ülkedeki neredeyse tüm ofislerine de baskınlar düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İncelemelerde mafyaya ait toplam bin 200 otomatik silah ele geçirildi. Birçok suçta kullanıldığı tespit edilen otomatik silah ve kalaşnikof tipi silahların çeşitli suçlarda kullanıldıktan sonra farklı versiyonlara çevrilerek modifiye edildiği öğrenildi. Yapılan baskından sonra gözaltına alınan çok sayıda yönetici ve mafya üyesinin sorguları devam ederken ele geçirilen silahların kriminal incelemesine devam edildiği açıklandı.

(İHA)

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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