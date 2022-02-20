Üye Girişi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

20.02.2022 15:30

Son dakika habere göre Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi Samsun'da avcılar tarafından kazara vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

SAMSUN - Samsun'da avcılar tarafından kazara vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Yukarıgölyazı Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avcılar tarafından av yapıldığı sırada kazara vurulan çiftçi Saffet Arı vurularak yaralandı. Kanlar içinde kalan 2 çocuk babası Saffet Arı Ladik Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun'a sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Ladik ilçesine giderek Saffet Arı'yı alıp Samsun'a getirdi. Samsun'daki ambulans helikopter pistine getirilen Saffet Arı buradan kara ambulansına nakledilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saffet Arı'nın av yapmaya giden 2 arkadaştın biri olan C.Ü.'nin tüfeğinden çıkan kurşunlarla vurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi Samsun'da tüfekli saldırı: 1'i ağır 2 yaralı Samsun'da tüfekli saldırı: 1'i ağır 2 yaralı Son dakika! Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti Son dakika! Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Devlet Hastanesi, Ambulans, Samsun, Çiftçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 16:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement