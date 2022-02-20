Son dakika haberi... Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Avcılar tarafından vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

SAMSUN - Samsun'da avcılar tarafından kazara vurulan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Yukarıgölyazı Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avcılar tarafından av yapıldığı sırada kazara vurulan çiftçi Saffet Arı vurularak yaralandı. Kanlar içinde kalan 2 çocuk babası Saffet Arı Ladik Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun'a sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Ladik ilçesine giderek Saffet Arı'yı alıp Samsun'a getirdi. Samsun'daki ambulans helikopter pistine getirilen Saffet Arı buradan kara ambulansına nakledilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saffet Arı'nın av yapmaya giden 2 arkadaştın biri olan C.Ü.'nin tüfeğinden çıkan kurşunlarla vurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.