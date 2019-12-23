Avcının ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcının ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

Avcının ölümden döndüğü anlar kamerada

6 saat önce

DÜZCE'de, domuz avına çıkan Ahmet Çoban, tüfekle ateş edip yaraladığı domuz kendisine saldırınca tüfekle birlikte yere düştü.

Avcının ölümden döndüğü anlar kamerada, System.String[]

DÜZCE'de, domuz avına çıkan Ahmet Çoban, tüfekle ateş edip yaraladığı domuz kendisine saldırınca tüfekle birlikte yere düştü. Avcı domuzun saldırısından belinden çıkardığı tabanca ile ateş açarak kurtuldu. O anlar avcının başındaki kask kamerasına yansıdı.

Düzce'de ormanlık alanda, av köpekleriyle birlikte domuz avına çıkan Ahmet Çoban bir domuzla karşılaştı. Çoban, av tüfeğiyle domuza ateş açtı. Yaralanan domuz, Ahmet Çoban'ın üzerine doğru koşarak saldırmak için hamle yaptı. Domuzdan kaçarken ayağı takılarak yere düşen avcı, elinden av tüfeğini de düşürdü. Domuz bu sırada avcının hemen yanına kadar yaklaştı. Ahmet Çoban daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile domuza ateş açtı. Domuza Çoban'ın yanında bulunan av köpekleri de saldırdı. Domuz açılan ateşle telef oldu. Avcının ölümden döndüğü anlar başına taktığı aksiyon kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Çoban'ın "Tabanca olmasa gitmiştik" sözleri de yer aldı.


Ahmet Çoban, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Silahlı saldırıda ölen şahsın katili arkadaşı çıktı
Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü 5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum

Son Dakika Haberleri
23:04 BELEDİYE OTOBÜSÜ TRAMVAY PARMAKLIKLARINA ÇARPTI - Son Dakika
23:04 Emniyetten 60 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 noktadaki örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
23:02 Faslı sivil toplum örgütünden Uygur Türklerine destek çağrısı - Son Dakika
23:01 Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun - Son Dakika
22:24 Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 23:06:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcının ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]