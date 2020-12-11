Avda kayalıklardan düşüp öldü - Son Dakika

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, arkadaşlarıyla avlanmaya çıkan Hakan Akın (29), dengesini kaybedip, kayalıklardan düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, dün Gercüş'te meydana geldi. Hakan Akın, bir grup arkadaşıyla birlikte Yemişli köyü kırsalına avlanmaya gitti. Akın, av sırasında iddiaya göre bulunduğu kayalıklardan dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Akın'ın düştüğünü gören arkadaşları, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sorucu Akın'a ulaştı. Yapılan kontrolde Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Hakan Akın'ın cansız bedeni, otopsi için Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.