AVA GİDİP KAYBOLAN ÇİFTÇİDEN 17 GÜN SONRA ACI HABER - Son Dakika
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AVA GİDİP KAYBOLAN ÇİFTÇİDEN 17 GÜN SONRA ACI HABER

14.10.2022 15:47

AYDIN'ın Germencik ilçesinde ava gideceğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Durmuş Tosun'un(50), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kurulan özel ekip tarafından 17 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde ava gideceğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Durmuş Tosun'un(50), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kurulan özel ekip tarafından 17 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Germencik'in kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül sabahı tüfeğini alarak 'Ava gidiyorum' diyerek, evden çıkıp, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlık alana gitti. Eve dönmeyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Tosun'un yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Tosun için ava gittiği bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Tosun'un otomobilini dağda bir bölgede bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dron ve helikopterle havadan arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

ÖZEL EKİP BULDU

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından 10 gün önce 8 kişilik özel ekip kuruldu. Kurulan özel ekip Durmuş Tosun'un kaybolduğu bölgede arama, kurtarma çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler Habibler Mahallesi Yololuk mevkiindeki ormanlık alanda arama çalışmalarını devam ettirdi. Bugün ormanlık alanda arama çalışması yapan ekipler kayıp Durmuş Tosun'un cansız bedenine ulaştı. Yapılan kontrollerde Tosun'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadığı belirtildi. Durmuş Tosun'un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: DHA

Germencik, Hisarcık, Aydın, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVA GİDİP KAYBOLAN ÇİFTÇİDEN 17 GÜN SONRA ACI HABER - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVA GİDİP KAYBOLAN ÇİFTÇİDEN 17 GÜN SONRA ACI HABER - Son Dakika
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