Avda kazara eniştesini öldürdü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, güvenlik korucusu Fatih Gürocak (39), beraber avlandığı kayınbiraderi Mesut Gürocak'ın tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Gürocak, kendisi gibi güvenlik korucusu olan kayınbiraderi Mesut Gürocak ile birlikte ava çıktı. Avlandıkları sırada Mesut Gürocak, hayvana ateş etmek istedi. Bu sırada silahtan çıkan saçmalar, Fatih Gürocak'ın vücuduna isabet etti. Gürocak, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gürocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatih Gürocak'ın cenazesi, toprağa verilirken, Mesut Gürocak ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.