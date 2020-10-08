Konya'da yapılan denetimlerde avda kullanılan ses cihazları ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi'ne bağlı Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Şefliği ekipleri, av koruma kontrol faaliyetleri esnasında kara avcılığında yasak olmasına rağmen kullanıldığı belirlenen 5 adet ses cihazı ele geçirdi.
Ekipler tarafından ses cihazlarına el konulurken, koruma kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Avda kullanılan ses cihazları ele geçirildi - Son Dakika