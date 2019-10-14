Son Dakika Haberleri: Avda kullanılması yasak olan 27 ördek ele geçirildi
Son Dakika Güncel Avda kullanılması yasak olan 27 ördek ele geçirildi

Avda kullanılması yasak olan 27 ördek ele geçirildi

52 dakika önce

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü kıyısında avda kullanılması yasak olan 27 yeşilbaş ördek ele geçirdi.

Avda kullanılması yasak olan 27 ördek ele geçirildi, System.String[]

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü kıyısında avda kullanılması yasak olan 27 yeşilbaş ördek ele geçirdi.

Nilüfer ilçesi Fadıllı ile Akçalar mahalleleri arasında kıyı seyir kontrol görevini yürüten ekipler, sazlık alanda ördekler olduğunu belirledi.

Ekipler, avda kullanılması ve avlak sahalarında canlı olarak kafeste bulundurulması yasak olan, kafes içinde 27 yeşilbaş ördeğe el koydu.

Ördekler, doğaya bırakılması için Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uluabat Gölü, Jandarma, Akçalar, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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