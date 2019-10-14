Avda kullanılması yasak olan 27 ördek ele geçirildi

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü kıyısında avda kullanılması yasak olan 27 yeşilbaş ördek ele geçirdi.

Nilüfer ilçesi Fadıllı ile Akçalar mahalleleri arasında kıyı seyir kontrol görevini yürüten ekipler, sazlık alanda ördekler olduğunu belirledi.

Ekipler, avda kullanılması ve avlak sahalarında canlı olarak kafeste bulundurulması yasak olan, kafes içinde 27 yeşilbaş ördeğe el koydu.

Ördekler, doğaya bırakılması için Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.