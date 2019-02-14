Avda Üzerine Düştüğü Tüfeği Ateş Alan Güvenlik Korucusu Öldü
1 saat önce
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde avlanmaya çıkan güvenlik korucusu Gökhan Karaca (30), yürürken dengesini kaybedip üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
BİNGÖL'ün Genç
ilçesinde avlanmaya çıkan güvenlik korucusu Gökhan Karaca (30), yürürken dengesini kaybedip üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra Genç ilçesi kırsalındaki Murat Nehri
kıyısında meydana geldi. Güvenlik korucusu Gökhan Karaca, arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için gittiği nehir kıyısında, iddiaya göre yürürken dengesini kaybederek tüfeğinin üzerine düştü. Karaca, düşme sırasında tüfeğin ateş almasıyla yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaca'nın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü. - Bingöl
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:08 Kaynak: DHA
İntihar Etmek İçin Gittiği Yerden Not Paylaştı
Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu
İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı
Atletico Madrid'de Çocuklara Cinsel Tacize Karşı İç Soruşturma