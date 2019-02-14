Son Dakika Haberleri: Avda Üzerine Düştüğü Tüfeği Ateş Alan Güvenlik Korucusu Öldü

Avda Üzerine Düştüğü Tüfeği Ateş Alan Güvenlik Korucusu Öldü

1 saat önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde avlanmaya çıkan güvenlik korucusu Gökhan Karaca (30), yürürken dengesini kaybedip üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Avda Üzerine Düştüğü Tüfeği Ateş Alan Güvenlik Korucusu Öldü, System.String[]
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde avlanmaya çıkan güvenlik korucusu Gökhan Karaca (30), yürürken dengesini kaybedip üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Genç ilçesi kırsalındaki Murat Nehri kıyısında meydana geldi. Güvenlik korucusu Gökhan Karaca, arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için gittiği nehir kıyısında, iddiaya göre yürürken dengesini kaybederek tüfeğinin üzerine düştü. Karaca, düşme sırasında tüfeğin ateş almasıyla yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaca'nın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:08 Kaynak: DHA

Genç, Bingöl, Güncel
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