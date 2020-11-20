Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu - Son Dakika

Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu

20.11.2020 13:37
Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu, System.String[]

Malkara ilçesinde avda arkadaşının silahla yanlışlıkla vurduğu kişi yaralandı.

Malkara ilçesinde avda arkadaşının silahla yanlışlıkla vurduğu kişi yaralandı.

Teteköy Mahallesi'nde M.K. ve B.E. domuz avına çıktı.

Ormanlık alanda domuz vurmak isteyen B.E.'nin silahından çıkan saçmalar, arkadaşı M.K.'nin göğsüne, kasık bölgesine ve baldırına isabet etti.

Yaralanan M.K. arkadaşı tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.K. buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ N.K.Ü Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Malkara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum 5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi Köpekten kaçan 15 yaşındaki çocuk 6 metre yükseklikten böyle düştü Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor
Türkiye'de 8.299 TL'den satışa çıkan PlayStation 5, ilk günden tükendi Türkiye'de 8.299 TL'den satışa çıkan PlayStation 5, ilk günden tükendi         
13:40
Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
13:07
Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı         
12:15
Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez         
12:08
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız         
11:43
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü         
10:00
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış         
09:52
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 13:46:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei