Son Dakika Haberleri: Avdagiç: Expo 2020 pastasından pay almak istiyoruz
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Avdagiç: Expo 2020 pastasından pay almak istiyoruz

1 saat önce

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Dubai'de, Expo 2020'ye kadar 40 bin yeni otel odası inşa edileceğini belirterek, "Bu otel odalarının kapıları yeni iş fırsatlarına açılıyor.

Avdagiç: Expo 2020 pastasından pay almak istiyoruz, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Dubai'de, Expo 2020'ye kadar 40 bin yeni otel odası inşa edileceğini belirterek, "Bu otel odalarının kapıları yeni iş fırsatlarına açılıyor. Biz de bu pastadan pay almak için The Hotel Show Dubai Fuarı'ndayız." dedi.

İstanbul Ticaret Odası, Dubai, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:25 
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