Avdagiç: Expo 2020 pastasından pay almak istiyoruz

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Dubai'de, Expo 2020'ye kadar 40 bin yeni otel odası inşa edileceğini belirterek, "Bu otel odalarının kapıları yeni iş fırsatlarına açılıyor. Biz de bu pastadan pay almak için The Hotel Show Dubai Fuarı'ndayız." dedi.