Avdagiç: Tüketiciye nefes, işletmeye kaynak, istihdama destek
36 dakika önce
İTO Başkanı Avdagiç, "Kredi kart borcuna taksit tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredi 350 bin işletmeye kaynak, SGK prim desteği istihdama güç, bunların hepsi ise 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir" dedi.
İTO Başkanı Avdagiç, "Kredi kart borcuna taksit tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredi 350 bin işletmeye kaynak, SGK prim
desteği istihdama güç, bunların hepsi ise 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:45
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