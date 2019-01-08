Son Dakika Haberleri: Avdagiç: Tüketiciye nefes, işletmeye kaynak, istihdama destek

Avdagiç: Tüketiciye nefes, işletmeye kaynak, istihdama destek

36 dakika önce

İTO Başkanı Avdagiç, "Kredi kart borcuna taksit tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredi 350 bin işletmeye kaynak, SGK prim desteği istihdama güç, bunların hepsi ise 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir" dedi.

Avdagiç: Tüketiciye nefes, işletmeye kaynak, istihdama destek, System.String[]
İTO Başkanı Avdagiç, "Kredi kart borcuna taksit tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredi 350 bin işletmeye kaynak, SGK prim desteği istihdama güç, bunların hepsi ise 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:45 

prim, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi
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