Avdal'da dere yatağı temizlendi - Son Dakika

Avdal'da dere yatağı temizlendi

Avdal\'da dere yatağı temizlendi
Son Güncelleme: 25.04.2022 14:35

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile taşkın riskine karşı önlem almaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Yunusemre'nin Avdal Mahallesinde de dere yatağı temizlendi. Hayata geçirilen çalışma ile yağışlı havalarda yaşanabilecek olası taşkın manzaralarına önlem alındı. Yapılan çalışma ile aynı zamanda tarım arazileri koruma altına alınmış oldu.

"On numara bir iş yapıldı"

Mahalle Muhtarı Ramazan Aykutlu, "Çalışmadan memnunuz. On numara bir iş yapıldı. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avdal'da dere yatağı temizlendi - Son Dakika
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