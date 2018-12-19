Avdal'ın Deresi Temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yürüttüğü temizlik çalışmaları sayesinde dereleri daha sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahallesi'nde bulunan derede yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riskini önlemek için 500 metrelik dere temizlik çalışması yaptı. MASKİ ekiplerinin hızla tamamladığı çalışma sayesinde su taşkınları engellenerek tarım arazilerinin zarar görmesinin önüne geçildi.

"Büyükşehir ve MASKİ, hizmetleriyle gönlümüzü fethetti"

Avdal Mahalle Muhtarı Abdil Yılmaz, "Mahallemizden geçen derede başlayan temizlik çalışması tamamlandı. Biz, mahalleli olarak bu hizmetten çok memnun kaldık. Otlar ve pislikler temizlendi. Su güzel bir şekilde akmaya başladı. Şu an yağışlar devam ediyor ve zerre etkilenmiyoruz. Büyükşehir ve MASKİ, hizmetleriyle gönlümüzü fethetti. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ personeline çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.