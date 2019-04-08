Avengers: Endgame'den Ön Satış Rekorları

Türkiye'de ise filmin ilk üç günlük ön bilet satışının, Avengers Sonsuzluk Savaşı'nın ilk üç gündeki ön satış rakamına göre yaklaşık dört kat daha fazla olduğu görülüyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin en son filmi olan ve merakla beklenen Avengers: Endgame 25 Nisan 2019 tarihinde beyaz perdede yerini a

Avengers: Endgame'in Türkiye'de henüz vizyona girmeden en çok bilet satışı yapacak film olması bekleniyor!

Türkiye'de ise filmin biletleri, ön satışa açıldığı ilk üç günden itibaren, Avengers Sonsuzluk Savaşı dışındaki bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm Disney filmlerinin ön satış adetlerini geçti.

Yine Türkiye'deki ön bilet satışlarının ilk üç günü değerlendirildiğinde, Avengers: Endgame'in eriştiği rakamın, Avengers Sonsuzluk Savaşı'nın ön bilet satışlarının ilk üç gününe göre yaklaşık dört kat daha fazla olduğu görülüyor.

Bu doğrultuda Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilen ön bilet satışları göz önüne alındığında, Avengers: Endgame'in ülke genelinde vizyona girmeden en çok bilet satışı yapan film olarak rekor kırması bekleniyor.

Avengres: Endgame Filmi Avengers üyelerini yeniden bir araya getiriyor!

Marvel Stüdyoları'nın yirmi iki filminin görkemli bir sonucu olan "Avengers: Endgame" filminde, Thanos tarafından başlatılan ve evrenin yarısını yok edip Avengers üyelerini ayıran vahim olaylar silsilesi, geri kalan Avengers üyelerini son bir kez daha bir araya getiriyor.

Avengers: Endgame filminin yapımcılığını Kevin Feige, yönetmenliğini Anthony ve Joe Russo yapıyor. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau ve Stan ise filmin baş yapımcıları. Filmin senaryosu da Christopher Markus & Stephen McFeely tarafından yazıldı.