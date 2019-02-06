Avengers: Endgame, Şimdiye Kadarki En Uzun Marvel Filmi Olacak

Avengers: Endgame, uzun süredir beklenen ve insanların büyük beklentilerinin olduğh bir film. Marvel Sinematik Evreni'nin 10 yıllık hikayesi bu filmle beraber bir sona bağlanacak. Filmin çıkışına üç aydan kısa bir süre kala süresi de az çok belli olmaya başladı.Film hala kurgu ve düzenleme aşamasında olsa da filmin yönetmenliğini yapan Russo kardeşler, Avengers: Endgame'in üç saat civarında süreceğini söylüyor. Bu filmin, 22 filmin mahsülü olduğunu ve çok fazla hikaye anlatımı gerektirdiğini söyleyen Russo kardeşler, duyguların da onlar için önemli olduğunu belirtti. Karakterlerin ekranda görünmeleri gerektiğini belirten kardeşler, bu sebeple filmin 3 saat sürmesine karar vermişler.Yönetmenler, test izleyicilerinden çok olumlu dönüşler aldıklarını ve bu dönüşlerden dolayı çok mutlu olduklarını söylüyorlar.Filmin uzunluğunun sorun olup olmayacağı sorulan Russo kardeşler, filmi dört defa test gruplarına izlettiklerini ve üç grubun tuvalete bile gitmek için yerinden kalkmadığını söyledi.Russo kardeşler, kasım ayında filmin 3 saat sürebileceğini açıklamıştı. Görünüşe göre son düzenlemelerde de filmin süresi kısalmamış.MCU filmlerinden The Incredible Hulk ve Thor 2: The Dark World, 1 saat 52 dakika ile en kısa film unvanını paylaşırken, Avengers: Infinity War ise 2 saat 29 dakika ile en uzun film olma özelliğine sahip. Avengers: Endgame, 3 saatlik süresiyle en uzun marvel filminden bile yarım saat daha uzun olacak.Film, 26 Nisan'da vizyona girecek.